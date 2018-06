Supporters op de vuist bij voetbalwedstrijd Vriezenveen

Een voetbalwedstrijd voor een plek in de hoofdklasse is vanmiddag uitgelopen op een massale vechtpartij. DETO Twenterand stond 1 - 0 voor op VV Groningen toen in Vriezenveen een grote groep supporters plotseling op elkaar begon in te slaan.

"Het was gewoonweg niet normaal", zegt een getuige bij RTV Oost. "Banken werden door de lucht geslingerd. Iedereen moest wegspringen. Een vrouw heeft net nog een kind weggetrokken. Een andere vrouw had allemaal bloed aan haar hoofd zitten."

"Het was gewoon een ravage. Mijn zoon is 44, we gaan al vanaf 6 jaar naar de voetbal, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Harde kern FC Groningen

Volgens verschillende omstanders werd de vechtpartij veroorzaakt door de harde kern van supporters van FC Groningen, die kennelijk met hun plaatsgenoten naar Vriezenveen waren meegereisd.

De politie heeft de supporters met behulp van honden van elkaar gescheiden. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. De wedstrijd is gestaakt.