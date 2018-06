Eerste Bond-girl overleden

De allereerste Bond-girl is op 90-jarige leeftijd overleden. Eunice Gayson speelde in 1962 Sylvia Trench in Dr. No.

Als eerste ontlokte Trench de catchphrase "Bond. James Bond" aan de wereldberoemde spion. Sean Connery introduceerde zichzelf zo nadat Trench zich had voorgesteld tijdens een kaartspel in een casino.

In een interview zei Gayson later dat Connery te zenuwachtig was om de zin goed uit te spreken. "Hij bleef maar andere dingen zeggen, zoals Sean Bond, James Connery. Cut, cut, cut." Pas nadat Gayson op aanraden van regisseur Terence Young een drankje met Connery had genomen, lukten de opnames.

Terugkerende rol

Gayson was de enige Bondgirl die terugkeerde in een tweede film: in From Russia with love speelde ze weer Trench. Het was zelfs de bedoeling dat het een terugkerende rol zou worden, maar voor de derde film werd ze niet meer gevraagd.

Eerder was Gayson in de running geweest voor de klassieke rol van Miss Moneypenny, maar die ging toch naar Lois Maxwell. Zij zou die rol drie decennia spelen in de Bond-films.

Gayson zou na haar laatste Bondfilm nog tien jaar blijven acteren, maar het bleef vooral bij bijrolletjes in tv-series als The Saint (met de later Bond-acteur Roger Moore) en The Avengers.