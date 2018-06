'Brandende Poolse afvalbergen zijn ecologische ramp'

De afvalbranden veroorzaken veel luchtvervuiling en het vuur kan lang aan blijven, volgens Bakker. "In dat afval zit enorm veel energie en die vervliegt nu gewoon."

Hij rekent het even voor: "In Nederland verbrandt een afvalverbrandingsinstallatie zo'n 20.000 kilo per uur. Als er dan in Polen meer dan 700.000.000 kilo ligt, kan je dus bijna vier jaar continu afval verbranden. Dat dit nu op een stortplaats ligt te branden is echt een ecologische ramp."

Twee dagen blussen

De brandende afvalbergen blussen kan, maar is bijzonder lastig. Volgens Bakker kan het met veel water en speciale blusmiddelen, maar blijft er een grote kans dat het dan toch nog door blijft smeulen. Een brand bij de stad Zgierz kostte een aantal weken geleden 250 brandweermannen twee dagen om te blussen. De Poolse politie houdt stortplaatsen intussen extra in de gaten om meer branden te voorkomen.

Polen importeert ook afval uit Nederland, weet Bakker. Daarbij zou het niet gaan om afval om te storten, maar juist om te recyclen. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt is dus maar de vraag.