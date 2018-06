'Handgranaten verwacht je in een oorlog, niet in de horeca'

Handgranaten voor de deur. Kogelgaten in de pui. Dreigende teksten op de deur. De een wordt afgeperst, de ander heeft geen flauw idee wat er aan de hand is.

De afgelopen tijd lijken steeds meer eigenaren van cafés en clubs te maken te krijgen met wapengeweld. Drie horecaondernemers vertellen hoe ze de dupe werden van criminelen.

Ibrahim Yüce, eigenaar van Club Blu in Rotterdam

"Een tijd geleden is een groepje bezoekers die zich heel vervelend gedroegen door onze beveiliging uit de club gezet. Tegen twee van hen heb ik op verzoek van de politie aangifte gedaan.

De politie heeft de telefoon van een van hen in beslag genomen op verdenking van horecageweld. Later werd hij op basis van gegevens in die telefoon veroordeeld voor een liquidatie. Kort daarna werd ik afgeperst. Ik heb berichtjes gehad: of je gaat betalen of we zorgen dat je zaak dichtgaat.

Ik heb hulp gevraagd aan de politie. Ik heb laten weten dat ik verwacht dat de afpersers wat gaan doen, dat ze net als bij Club Abe in Amsterdam een handgranaat op de deur plakken of dat ze op de club gaan schieten op een dag dat we gesloten zijn.

Kort daarna lag er inderdaad een handgranaat voor de deur en werd er een vuurwerkbom afgestoken. Later die maand spoten ze 'oorlog' op de deur.

'Ik denk echt dat ze hierna misschien een poging wagen de club in de fik te steken', zei ik tegen de politie. Nog een dag later werd op de entree geschoten. Toen is mijn zaak bijna zes maanden gesloten door de burgemeester.