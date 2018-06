Parachutiste zwaargewond bij landing Teuge

Een parachutiste is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een sprong in Teuge. Bij de landing ging het mis.

Het is volgens Omroep Gelderland nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De vrouw, een ervaren sportspringer, was vertrokken bij Nationaal Paracentrum Teuge, bij Apeldoorn. Niet ver van het vliegveld sprong ze boven een weiland.

Bij de sprong verliep alles normaal; de parachute ging gewoon open. Pas bij de landing kwam de vrouw door nog onbekende oorzaak op haar buik terecht en raakte gewond.

De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle, zegt directeur Simon Woerlee van het Nationaal Paracentrum Teuge. De Luchtvaartpolitie onderzoekt het ongeluk.