ChristenUnie wil extra aandacht voor bestrijding 'sociale kloof'

Doe ik het goede?

De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters noemt dit "de nieuwe sociale kwestie"en Segers wil dat VVD-, CDA- en D66-bewindslieden bij het maken van hun wetsvoorstellen een "Putters-toets" toepassen. "Doe ik het goede? Doe ik het voor de juiste mensen? Verkleint dit de kloven die ons verdelen?", zijn volgens Segers de vragen die alle ministers en staatssecretarissen van Rutte III zich moeten stellen.

Ook voor de Groningers moet maximale hulp komen, maakt Segers duidelijk. "We hebben een ereschuld richting Groningen en we hebben de dure plicht om die in te lossen."