Vroegere hoofd Griekse statistiekbureau definitief veroordeeld

Het vroegere hoofd van het Griekse bureau voor de statistiek, Andreas Georgiou, is ook in laatste instantie veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk wegens 'plichtsverzuim'. Hij zou het Griekse begrotingstekort opzettelijk te hoog hebben voorgesteld. Daarmee zou hij het nationale belang hebben geschaad, omdat Griekenland met zijn cijfers door de Europese Commissie en het IMF werd gedwongen tot ingrijpende bezuinigingen.

De hoogste rechter in Athene vindt dat Georgiou in 2010 het Griekse begrotingstekort in de directie van het statistisch bureau, Elstat, ter stemming had moeten brengen.

Internationale statistici van Eurostat en het IMF hebben de Griekse regering meermalen opgeroepen om de vervolging stop te zetten, omdat die in zou druisen tegen de wettelijke onafhankelijkheid van de statistiek.

In een ingezonden brief afgelopen week in de Financial Times, beschuldigen tien specialisten van het IMF Griekenland van politieke inmenging. Veroordeling van Georgiou zou het vertrouwen ondermijnen in de Griekse begrotingscijfers, net nu het einde nadert van de internationale hulp aan Griekenland en het land weer zelf voor financiering afhankelijk wordt van de financiële markten.

sjoemelen

Georgiou heeft het Griekse bureau voor de statistiek, Elstat, geleid van 2010 tot 2015. Hij trad aan kort nadat Europa en het IMF Griekenland te hulp waren geschoten met miljardenleningen. Griekse statistici bleken jarenlang de begrotingscijfers te hebben opgepoetst, en Georgiou moest orde op zaken stellen.

Met hulp van internationale experts ontdekte hij dat het begrotingstekort nóg hoger was dan gedacht: niet 13,6 naar 15,4 procent. Maar enkele mededirectieleden verzetten zich tegen zijn berekeningen en stelden voor om hun begrotingscijfer - een tekort van 3,9 procent - in stemming te brengen. Georgiou weigerde dat.

Knoeien

Nu de hoogste rechter zijn eerdere veroordeling definitief heeft gemaakt, rest Georgiou niets anders dan de gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar ook als hij de zaak daar wint, blijft de veroordeling in Griekenland van kracht. Als binnen twee jaar een tweede veroordeling volgt, wordt de voorwaardelijke gevangenisstraf omgezet in onvoorwaardelijk en moet hij twee jaar zitten.

In een andere rechtszaak werd Georgiou al veroordeeld voor smaad, omdat hij zijn voorganger had beschuldigd van knoeien met de cijfers. En er loopt nog een rechtszaak wegens landverraad, omdat hij door het vaststellen van een te hoog begrotingstekort zijn land opzettelijk schade zou hebben toegebracht. De aanklagers beweren dat hij bewust het begrotingstekort heeft vergroot om pijnlijke bezuinigingsmaatregelen door te voeren. In die zaak kan hij levenslang krijgen.

Overigens dienen de begrotingscijfers van Georgiou nog altijd als basis voor de hulpprogramma's aan Griekenland en worden deze niet door de Griekse regering betwist. Georgiou woont in Washington en was niet bij de uitspraak aanwezig.