Amerikaanse soldaat gedood bij gevecht in Somalië

In het zuiden van Somalië is een Amerikaanse soldaat gedood bij een vuurgevecht, waarschijnlijk met strijders van al-Shabaab. Vier andere militairen zijn bij de confrontatie in Jubaland gewond geraakt.

De Amerikanen, die tot een speciale eenheid behoren, waren bezig met een missie met militairen uit Somalië en Kenia. De aanval was rond 14.45 uur lokale tijd. Een militair kon ter plekke worden behandeld. De drie andere gewonden zijn geëvacueerd, hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ook een van de Afrikaanse militairen raakte gewond.

In Somalië zijn sinds 2013 Amerikaanse militairen actief die het Somalische leger en de vredesmacht van de Afrikaanse unie adviseren bij het bestrijden van het aan al-Qaida gelieerde al-Shabaab. Op dit moment zijn er zo'n 500 Amerikaanse militairen in het Afrikaanse land. Al-Shabaab heeft naar schatting zo'n 4000 tot 6000 strijders.

Het is de tweede Amerikaan in ongeveer een jaar tijd die omkomt. In mei vorig jaar werd een Navy Seal gedood op missie met Somalische militairen. In 1993 kwamen 18 Amerikanen om het leven toen bij een reddingsmissie twee Amerikaanse Blach Hawk-helikopters werden neergeschoten.