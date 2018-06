Beren in Roemenië 'doden alles dat op hun weg komt'

Het aantal beren in Roemenië is de afgelopen jaren fors gestegen. Alleen al in het jaar 2016 is het aantal van 6050 naar 6640 opgelopen.

Beren zijn in Roemenië beschermde diersoorten en er mag daarom niet op ze gejaagd worden, behalve wanneer een beer een mens aanvalt. In 2017 zijn twee keer zoveel mensen aangevallen in vergelijking met het jaar ervoor.

Minister Gavrilescu van het Roemeense ministerie van Milieu vindt de veiligheid van de mensen even belangrijk als het beschermen van de dieren. Daarom is het Roemeense ministerie van Milieu bezig met het opzetten van een actieplan voor het behoud van de dieren. Hier komt op dit moment uit dat er maar plek is voor 4000 beren in het land, wat een vermindering van 2000 beren zou betekenen.

Gavrilescu vindt dit een noodkwestie en roept andere milieuministers uit de EU-landen op om beren uit Roemenië te huisvesten. Volgens de minister moet er meer bewustwording komen op Europees niveau over deze situatie.