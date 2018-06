Hackers Chinese overheid stalen data marine VS

Hackers van de Chinese overheid hebben een grote hoeveelheid gevoelige data van de Amerikaanse marine gestolen van computers van een onderaannemer, schrijft The Washington Post. Bij de gestolen data zat ook een plan voor een 'supersonische' raket voor aan boord van onderzeeboten.

De Amerikaanse krant baseert zich op anonieme bronnen bij de Amerikaanse overheid. De marine en de FBI doen onderzoek naar de hack.

De datadiefstal vond plaats in januari en februari dit jaar. Er werd 614 gigabyte aan informatie gestolen over een operatie genaamd Sea Dragon, samen met data van de radiokamer van de onderzee-afdeling van de marine.

Overheidsgeheimen

Een en ander stond op het netwerk van een aannemer die werkt voor de marine. De informatie was officieel geheim, maar was te vinden op het normale netwerk van het bedrijf. Omwille van de nationale veiligheid van de VS publiceert The Washington Post bepaalde informatie over het raketproject niet.

In 2013 wisten Chinese hackers ook al ontwerpen te stelen van geavanceerde wapensystemen van de VS. Verschillende daarvan zijn nagemaakt, schrijft The Washington Post.