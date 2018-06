Boete voor 'duurste winkel van de P.C.' om illegaal leer

Kleding, schoenen en accessoires van illegaal krokodillen-, python- en anacondaleer komen luxewinkel Karmaloog op een flinke boete te staan. De zaak in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat is veroordeeld tot 25.000 euro boete, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk.

Het is bijzonder dat een kledingwinkel wordt beboet, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Meestal treedt de waakhond op bij antiquairs, die opgezette bedreigde dieren verkopen die niet 'antiek' genoeg zijn.

Zeven krokodillen voor één jas

Karmaloog bedient het luxesegment. De winkel verkoopt jassen van een ton. Schoenen kosten soms 40.000 euro per paar. "Voor een jas heb je toch zo zeven krokodillen nodig", zei een van de twee eigenaren vlak voor opening tegen Het Parool.

De eigenaren hebben naar eigen zeggen een rijke clientèle van over de hele wereld. "Jetset, sjeiks en anderen die zwemmen in het geld." Hun winkel zou de duurste worden van de 'P.C.', aldus de twee vlak voor opening.

Siamese krokodil

De winkel kwam in het vizier van de NVWA, toen de douane in 2016 een zending onderschepte met leer van de Siamese krokodil. De partij kwam uit Thailand en had niet de juiste invoervergunning, een zogenoemde CITES-vergunning. Leer van bedreigde slangen en krokodillen mag alleen worden verkocht als het is gekweekt binnen de EU of over zo'n CITES-vergunning beschikt.

Bij drie controles heeft de NVWA vorig jaar meer dan honderd paar schoenen, broeken, jassen en riemen, tassen en sleutelhangers in beslag genomen, gemaakt van exotisch krokodillen- en slangenleer met een bedenkelijke herkomst. Het Openbaar Ministerie heeft vervolgens een boete opgelegd.

'Naïef'

Karmaloog tekende bezwaar aan, maar dat hield geen stand bij de rechter. De winkel beschikt niet over de juiste papieren voor de spullen, oordeelt de rechter in een vonnis dat vandaag is gepubliceerd.

De eigenaren houden vol dat de huiden legaal zijn verkregen en dat de overtreding geen opzet was. Tegen Het Parool zei een van de eigenaren dat ze "wellicht als naïeve jonge ondernemers" ervan uit waren gegaan dat de papieren klopten.