'Compensatie voor fouten in eindexamens deugt al jaren niet'

Vraag schrappen

Wiskundedocent Karin den Heijer sluit zich daarbij aan. Ze noemt de formule van het CvTE "heel wonderlijk". Volgens haar is de oplossing simpel: "Als ik als docent een fout maak in een toets, krijgen alle leerlingen een bonus. Leerlingen mogen nooit de dupe worden van een fout van de docent." Nog liever ziet ze dat het CvTE na een examen eerder toegeeft dat er fouten zijn gemaakt, zodat docenten dat nog kunnen meenemen bij het nakijken. "Dan is zo'n noodmaatregel helemaal niet nodig."

De CvTE zegt in een reactie dat het wil dat "alle leerlingen uiteindelijk een cijfer krijgen dat minstens gelijk is aan het cijfer dat ze zouden hebben gekregen als de onvolkomen vraag niet in het examen had gezeten".

Met andere woorden: in de berekening wordt de vraag waar een fout in zat geschrapt, en iedereen krijgt op basis daarvan een iets hoger cijfer. Hierdoor hebben de mensen die de vraag oorspronkelijk goed hadden geluk, zij krijgen een iets te hoog cijfer. De mensen die hun vraag volgens het correctiemodel fout hadden, maar eigenlijk goed, ondervinden geen nadeel omdat de vraag in de berekening geschrapt is.

Kneyber vindt dit een oneerlijke redenering. "Leerlingen die de vraag goed hadden beantwoord, willen helemaal niet dat die vraag geschrapt wordt. Ze willen dat de vraag goed wordt gerekend, net als bij leerlingen die de vraag goed hadden volgens het correctiemodel."