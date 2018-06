Kroatische werknemers ook zonder speciale werkvergunning welkom

Het kabinet wil de strenge overgangsregels voor EU-lidstaat Kroatië niet verlengen. Daardoor zijn vanaf 1 juli Kroatische werknemers welkom zonder dat zij een speciale werkvergunning nodig hebben, zo heeft het kabinet besloten.

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de EU. Andere landen mochten nog een barrière opwerpen voor vrij verkeer van werknemers gedurende zeven jaar. Vorige kabinetten hebben daar gebruik van gemaakt in verband met de financiële crisis en de hoge werkloosheid.

Maar dat is veranderd. "Op grond van de huidige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt kan niet worden aangetoond op basis van cijfers en feiten dat er sprake is van ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt of een dreiging daarvan", schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

Er komen tot nu toe overigens heel weinig Kroaten in Nederland werken. In 2017 vroegen Nederlandse werkgevers voor 59 mensen een vergunning aan. Die gingen in de bouw en de techniek werken. Het kabinet verwacht niet dat dat aantal ineens heel erg gaat oplopen, ook al is er in die sectoren een tekort aan werknemers.