Na die woorden werd Majorana vriendelijk verzocht of hij daar "later op de borrel" verder over kon praten. Daarna heeft hij de volledige tekst van zijn betoog op zijn Twitteraccount gezet.

De programmamaker windt zich erover op dat goede voorlichting en een kijkwijzer bij online kanalen ontbreken. "Jullie verkopen jonge kinderen seks, omdat het scoort en verspreiden zo een giftig idee over seksualiteit onder jongeren."

Een aantal vloggers is het met hem eens en deelt zijn post op sociale media. Aan de telefoon legt Majorana uit dat hij met zijn betoog een breder probleem wil aankaarten.

Schreeuwende koppen

"Natuurlijk wijs ik RTL MCN aan als grootste partij, ik wilde chargeren." Ook onafhankelijke internetvideomakers proberen zo veel mogelijk kijkers trekken door schreeuwende koppen over seks, zegt hij. In veel van die filmpjes wordt volgens de 22-jarige wel veel gepraat over seks, maar zonder goed te informeren.

RTL MCN zegt dat het heel goed is dat de discussie over dit onderwerp op gang komt. "Maar de kern van het probleem van deze discussie is de veiligheid van kinderen en die verantwoording ligt bij YouTube", laat het mediabedrijf weten in een reactie. Het wijst er ook op dat de doelgroep van Concentrate bestaat uit 18- tot en met 25-jarigen.