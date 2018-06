Bij snapt wat 'nul', oftewel 'niets' is

Kinderen tot een jaar of vier begrijpen nog niet dat nul een getal is, maar honingbijen snappen dit concept van 'niets' wel. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Science door Australische en Franse wetenschappers.

De onderzoekers lieten bijen naar papieren vliegen met afbeeldingen van objecten erop. Als de insecten bij het juiste papier aankwamen, kregen ze een suikermiddeltje als beloning.

De ene groep moest steeds naar een papier vliegen met meer voorwerpen erop dan op het vorige. De andere groep moest steeds naar een papier vliegen waar juist minder voorwerpen opstonden dan op het papier waar ze hun laatste beloning voor hadden gekregen.

Bijen uit de 'minder-groep' kregen het suikermiddeltje als ze op een papier zonder voorwerpen landden. Ze bleken te begrijpen dat dit minder was dan één of twee of meer voorwerpen.

Kunstmatige intelligentie

"Nul is een moeilijk concept om te begrijpen en een mathematische vaardigheid die niet gemakkelijk komt", zegt onderzoeker Adrian Dyer van de RMIT University in Melbourne op de website van die universiteit. "Als bijen 'nul' vatten met een brein van minder dan een miljoen neuronen, suggereert dit dat er simpele efficiënte manieren zijn om kunstmatige intelligentie nieuwe trucs te leren."

Wel vonden de dieren het moeilijk om te beoordelen of het niets kleiner was dan één. Hoe groter het verschil was (vergeleken met afbeeldingen met bijvoorbeeld twee of vier voorwerpen erop), hoe beter de bijen werden.

Apen en vogels

Dat de dieren slim zijn, wisten wetenschappers al. Zo hebben ze een kortetermijngeheugen, begrijpen ze het onderscheid tussen overeenkomst en verschil en kunnen ze ingewikkelde vaardigheden van andere bijen leren.

Ook bepaalde soorten apen en vogels begrijpen het concept van 'niets', is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.