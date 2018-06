Een eng apparaat dat protonen afschiet, maar zieke Rania (17) is er blij mee

Niet meer ver van huis

Hoewel ze in het protonencentrum vooral bezig zijn met de behandelingen, is de opening van de nieuwe faciliteit toch even een feestje waard voor het medisch personeel en de patiënten. "We hebben er veertien jaar aan gewerkt om deze faciliteit in Nederland te krijgen", vertelt Langendijk. "Alle kinderen die voor januari dit jaar bestraald moesten worden met protonentherapie werden verwezen naar het buitenland. Die gingen dan vijf tot zeven weken naar Duitsland, Zwitserland of Amerika, ver van huis. Dat kan nu allemaal in Nederland."

In het Groningse protonencentrum zijn sinds januari meer dan twintig patiënten behandeld met protonentherapie. De capaciteit is nu nog beperkt omdat er nog maar een van de twee behandelruimtes in gebruik is. Uiteindelijk wordt de capaciteit ruim verdrievoudigd.

Na Groningen komen er ook protonencentra in drie andere plaatsen: in Maastricht, Delft en Amsterdam.