Dief steelt busje vol showhonden, politie vindt hongerige dieren terug

De politie van de Californische stad Redding heeft een gestolen busje met daarin veertien showhonden teruggevonden. Het voertuig werd gisteren gestolen vanaf een parkeerplaats bij een hamburgerrestaurant. De honden maken het goed.

De chauffeur en twee passagiers waren onderweg naar een hondenshow. Toen ze het restaurant in gingen, lieten ze de motor draaien zodat de airconditioning kon blijven werken.

Agenten deden een oproep en kregen een tip van iemand die het busje had gezien. Ze vonden het voertuig met alle honden erin op een afgelegen plaats in het bos, geparkeerd in de volle zon.

Verhoogde hartslag

"De honden blaften allemaal en waren gretig om bevrijd te worden", schrijft de politie. De dieren hadden een verhoogde hartslag door de hitte, waren dorstig en hadden honger. Inmiddels zijn de dieren terug bij hun baasjes.

De politie onderzoekt wie het busje heeft gestolen.