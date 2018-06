Rotterdams vliegveld mag (nog) niet uitbreiden

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil pas een besluit nemen over eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport als de nieuwe herverdeling van het hele Nederlandse luchtruim bekend is. Dat is op zijn vroegst volgend najaar.

De beslissing om even niets te doen is een tegenvaller voor het Rotterdamse vliegveld. Vorig jaar werden een record van 1,8 miljoen passagiers vervoerd en de luchthaven wil graag meer vluchten toestaan.

Nederland maakt even pas op de plaats als het gaat om het totaal aantal vliegbewegingen, zo blijkt uit een brief (.pdf) die de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra kort geleden aan de gemeentes Rotterdam en Den Haag stuurde.

De discussie over de uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol, de omstreden verplaatsing van een aantal vakantievluchten naar Lelystad Airport, maar ook eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport; het komt allemaal samen in de nieuwe visie op het Nederlandse luchtruim die voor de jaren 2020-2040 moet worden vastgesteld.

Veiligheid, geluidsoverlast en fijnstof

Gedeputeerde Bom-Lemstra wijst er in haar brief op dat een besluit over Schiphol direct gevolgen heeft voor Rotterdam. "Wanneer vliegtuigen van Rotterdam vertrekken en daarbij het luchtruim doorkruisen dat landend verkeer voor Schiphol ook gebruikt, dan worden (voorafgaand aan de start) afspraken gemaakt tussen de verkeersleiders onderling over de overdracht", schrijft ze. Het gaat bij die afspraken over de veiligheid, maar ook geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof.

Gevolg is dat er nog heel wat gerekend moet worden voordat een nieuwe herverdeling mogelijk is.

Traumateams fel tegen

Rotterdam The Hague Airport heeft volgens RTV Rijnmond nog niet aangegeven hoeveel vluchten er precies bij zouden moeten komen. Ook Transavia, de enige grote luchtvaartmaatschappij op het vliegveld, heeft nog geen concrete getallen genoemd.

Eerder bleek al wel dat er alleen meer ruimte is voor passagiersvluchten als de trauma- en politiehelikopters verplaatst worden naar een andere plek. De traumateams en ook de gemeente Den Haag zijn daar fel op tegen, bleek twee weken geleden.

Het besluit van de minister is de tweede grote tegenslag voor het Rotterdamse vliegveld, dit jaar. Op 21 maart zette de Raad van State ook een streep door de uitbreidingsplannen van het terminalgebouw, omdat het te groot zou worden.