De G7 dreigt uit te lopen op een vechttop

Het liefst zou de Canadese premier Trudeau het willen hebben over de wereldwijde aanpak van plasticvervuiling. Maar de G7-top, die vandaag begint, staat ineens in het teken van iets heel anders: de ontkiemende handelsoorlog tussen Amerika en zijn trouwste bondgenoten.

Een week geleden besloot Trump importheffingen te verhogen voor staal- en aluminiumproducten uit Canada, Mexico en de Europese Unie. De officiële reden is dat Amerika's nationale veiligheid in het geding is. Dat ontlokte een furieuze reactie van Trudeau, die elke diplomatieke beleefdheid liet varen.

"Deze importheffingen zijn een belediging voor de langdurige veiligheidsrelatie tussen Canada en de Verenigde Staten en vooral voor de duizenden Canadezen die zij aan zij vochten en stierven met hun Amerikaanse wapenbroeders."

Yoghurt en pizza

Canada, Mexico en de Europese Unie hebben een reeks van tegenmaatregelen aangekondigd. Mexico gaat tarieven heffen op appels, druiven en staal. De Europese Unie richt zich op onder meer Harley-Davidsons, bourbon en Amerikaanse spijkerbroeken. Canada voert importheffingen in voor Amerikaans staal, yoghurt, pizza en koffie.

Met heffingen op die producten mikken de Europese Unie, Canada en Mexico op staten waar veel Trumpsupporters wonen. Het zijn economische tegenmaatregelen, maar met een politiek doeleinde: Trump treffen waar het pijn doet. De Amerikaanse president heeft gedreigd nog harder terug te slaan met bijvoorbeeld heffingen op de Europese auto-industrie.

Cynisch

Zo lijkt de G7 uit te lopen op een vechttop. Mogelijk eindigt de G7 zonder een gezamenlijk slotcommuniqué, wat nog niet eerder gebeurd is. "Dit wordt eerder een G6 plus één dan een G7", merkt de Franse minister van Economische Zaken al cynisch op.

Canada, de vier Europese landen en Japan zullen tijdens de top de druk opvoeren om de Amerikaanse president van gedachten te veranderen. Donald 'double down' Trump zet zich schrap.