'Vis op menukaart lang niet altijd duurzaam'

Ruim vier op de vijf restaurants serveren vissoorten die niet duurzaam zijn. En lang niet al die restaurants zijn daar zelf van op de hoogte, blijkt uit onderzoek van de Good Fish Foundation (GFF) onder 500 Nederlandse restaurants.

Onder niet-duurzame vis verstaat GFF soorten die bijvoorbeeld overbevist zijn of illegaal worden gevangen. Deze vissoorten scoren 'rood' in de Viswijzer van de organisatie. Vooral gamba's, tonijn, dorade, zeeduivel, snoekbaars en paling zijn 'foute' vissen die regelmatig op Nederlandse menukaarten verschijnen. Met 'gele' vissoorten is het iets beter gesteld en 'groene' soorten, zoals haring, kun je probleemloos eten.

Onwetendheid koks en eigenaren

GFF nam ook een telefonische enquĂȘte af bij 400 restaurants. Uit die gesprekken blijkt dat veel restaurants zich er niet van bewust zijn dat ze vis serveren met duurzaamheidsproblemen. Zelfs sommige restaurants die zeggen duurzaam te zijn, gaan de fout in.

Een groot probleem is volgens de organisatie onwetendheid onder koks en restauranteigenaren. Chefkoks denken vaak dat duurzame vis gelijkstaat aan vis van het seizoen, maar dat is lang niet altijd het geval. Ook geven leveranciers niet altijd voldoende informatie over waar en hoe de vis is gevangen, stelt GFF.