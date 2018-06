NS wil goedkoper treinkaartje voor reizigers aan randen spits

De NS wil het treinkaartje flink goedkoper maken voor wie de spitsdrukte mijdt en ervoor kiest om aan de randen van de spits te reizen. Dat scheelt 's ochtends vele duizenden reizigers in de grootste drukte tussen 07.30 en 08.30 uur, maar levert per saldo wel meer treinreizigers op.

Het zorgt ook voor meer reiscomfort en zitplaatsen voor wie wel in de spits reist, en minder autokilometers en dus minder CO2-uitstoot, wat goed is voor het milieu. Om de plannen mogelijk te maken is 35 miljoen euro nodig en dat vindt het spoorbedrijf onbetaalbaar. De NS wil het geld uit Haagse klimaatsubsidies halen.

Hyperspits

De reizigersdrukte tijdens de zogenoemde hyperspits tussen 07.30 uur en 08.30 uur neemt af als er met korting aan de randen van de spits gereisd kan worden, dus tussen 06.30 uur en 07.30 uur en tussen 08.30 uur en 09.00 uur.

De NS heeft drie maanden proeven gehouden onder 22.000 reizigers van wie 17 procent in de hyperspits reisde. Met 40 procent korting ging 5,5 procent de spits tussen 07.30 en 08.30 mijden. Landelijk zou dat betekenen dat dagelijks 6700 mensen dat doen.

Het aantal incheckers lag rond 8.00 uur zelfs 10 procent lager. Normaal geldt er alleen korting vóór 06.30 uur en na 09.00 uur, maar dat zijn voor veel forensen geen praktische tijden om de trein te pakken naar het werk.

Pot voor experimenten

De NS wijst op de klimaatwinst die dit alles oplevert en wil daarom geld uit Den Haag. In het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar is voor experimenten en projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Treinkaartjes worden overigens sowieso duurder, omdat volgend jaar het lage tarief van de btw omhoog gaat van 6 naar 9 procent.