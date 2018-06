Frankrijk pakt IS-verdachte op voor betrokkenheid massaslachting Tikrit

In Frankrijk is een Irakees opgepakt voor het plegen van gruweldaden in naam van IS. Hij wordt volgens de aanklager in Parijs verdacht van moord, het lidmaatschap van een terroristische organisatie en oorlogsmisdaden.

Volgens Franse media wordt de man ervan verdacht een lokale leider van IS te zijn geweest die in 2014 de baas was in de regio rond de steden Tikrit en Samarra. Hij zou toen hebben meegedaan aan het doodschieten van militairen van het Iraakse leger bij Tikrit.

IS claimde toen 1700 voornamelijk sjiitische militairen te hebben vermoord in de buurt van de voormalige Amerikaanse basis Camp Speicher. Het Iraakse leger veroverde de stad in 2015 en vond toen massagraven in Tikrit.

De man kreeg in 2017 in Frankrijk de status van politiek vluchteling. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Hij zit vast en spreekt de beschuldigingen tegen. Volgens zijn advocaat baseren de Franse autoriteiten zich op getuigenverklaringen uit Irak, waarvan de echtheid niet na te gaan is.