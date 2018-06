Verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Oss

De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 30-jarige man uit Oss. Die werd in de nacht van zondag op maandag bij een woonwagenkamp doodgeschoten.

De politie was nog volop bezig met het onderzoek naar het schietincident, toen zich vandaag in de loop van de dag een man bij de politie meldde die mogelijk betrokken was bij de dood van de Ossenaar. Hij is direct aangehouden.

Na de arrestatie van de man gaat het onderzoek onverminderd verder, meldt de politie. Mensen die iets hebben gezien of gehoord over de moord worden verzocht zich bij de politie te melden of een melding te doen via Meld Misdaad Anoniem.