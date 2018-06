22 concertpodia zetten nu ook 'lul-niet-lolly's' in

Voor veel concertgangers is het een grote ergernis: omstanders die tijdens een optreden hun mond niet kunnen houden. Om dat tegen te gaan, kwam het Haagse poppodium Paard in februari met de zogenoemde lul-niet-lolly. Dat blijkt een goed idee, want nu gaan 22 andere poppodia na dit weekend het snoepgoed ook invoeren.

Het geven van een lolly - met als afbeelding het duo Laurel en Hardy met een vinger voor hun mond - is een subtiele manier om mensen te wijzen op hun storende gedrag. "Natuurlijk mag er gepraat worden", zegt initiatiefnemer Bas de Wit. "Het moet wel gezellig blijven. Maar soms kan voortdurend geklets als hinderlijk worden ervaren. In de meeste gevallen zal een luide prater niet eens doorhebben dat dit overlast geeft en is een kleine attendering voldoende."

Onder meer 013 in Tilburg, de Oosterpoort in Groningen, Doornroosje in Nijmegen, Rotown in Rotterdam en de Effenaar in Eindhoven doen mee. Cultuurpodium Boerderij raakte ook geïnspireerd door de lolly en bedacht in navolging daarvan nog een ander snoepje om iemand de mond mee te snoeren: de houd-je-bek-spek.