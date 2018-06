Wateroverlast door plensbuien in Brabant en Limburg

Delen van Brabant en Limburg hebben te maken gehad met flinke regen- en hagelbuien. Daardoor kwamen aan het einde van de middag in sommige plaatsen straten vol water te staan.

Volgens Omroep Brabant was er overlast in onder meer Helmond, Mierlo, Nuenen en Eindhoven. In sommige plaatsen schoten putdeksels omhoog en werd de avondvierdaagse afgelast.