Oostenrijk en Denemarken willen vluchtelingenkampen buiten EU

Er moeten kampen komen buiten de Europese Unie waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen die in de unie asiel willen willen aanvragen. Dat is de kern van een plan dat Denemarken en Oostenrijk aan het schrijven zijn.

De plannen zijn nog niet concreet; zo is nog niet bekend in welk land zo'n kamp moet komen (in een Europees land of daarbuiten) en ook de juridische consequenties zijn nog niet onderzocht.

Dat er over wordt gesproken is zeker. Het asielbeleid van de EU zit muurvast. Afgelopen week werden alle voorstellen om het beleid te veranderen van tafel geveegd door de ministers van Justitie tijdens een vergadering in Luxemburg.

Een aantal Oost-Europese landen, waaronder Hongarije, weigert om vluchtelingen op te nemen, terwijl landen als Griekenland en Italiƫ, waar veel vluchtelingen aankomen, eisen dat migranten worden herverdeeld over de verschillende EU-landen. Ook Nederland is voor een herverdeling.

Werkbare oplossing

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, die vanaf 1 juli voorzitter van de Europese Unie is, heeft al "een revolutie" aangekondigd als Europa er eind juni op de top over migratie niet uitkomt. En die kans is vrij groot. De Duitse bondskanselier Merkel wil de tijd nemen en verder praten om vooral tot een aanvaardbare, werkbare en goede oplossing te komen.

De Belgische staatssecretaris Theo Francken waarschuwde deze week nog dat er een oplossing moet komen, omdat anders "binnen vijf jaar de EU niet meer bestaat."

In september wil Oostenrijk een speciale top over de asielproblemen organiseren.

Bootjes terugslepen

De plannen om vluchtelingen centraal op te vangen zijn niet helemaal nieuw. In 2015 zijn dergelijke gedachten tijdens de grote vluchtelingencrisis ook onderzocht en vervolgens verworpen, omdat ze tegen verschillende internationale verdragen in zouden gaan.

Of dat nu ook het geval is kan niemand echt zeggen, omdat de details ontbreken. Volgens Nederland liggen er geen concrete voorstellen op tafel en dus kan er niet gereageerd worden. Ook de Europese Commissie kan nu niet beoordelen of de plannen juridisch door de beugel kunnen.

Afgelopen week kon de Commissie wel reageren op uitspraken van Theo Francken die suggereerde de bootjes met vluchtelingen terug te slepen naar de plek waar ze vandaan kwamen (Libiƫ). "Dat is tegen de regels en dus onaanvaardbaar. Europa zal dat model nooit volgen", aldus commissaris Avramopoulos.