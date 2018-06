Verkeerschaos door instabiel spoorviaduct in Utrecht

Bij sloopwerkzaamheden aan een tijdelijk viaduct in Utrecht zijn twee pilaren verschoven; deze moeten weer worden rechtgezet. Volgens spoorwegbeheerder ProRail gaat het herstel de hele avond duren.

De drukke Cartesiusweg is onder het viaduct afgesloten. Daardoor is volgens RTV Utrecht het verkeer in de omgeving muurvast komen te staan. Een buslijn wordt omgeleid en daardoor zijn haltes vervallen.