Seksplek 't Ginkelse Zand aan A12 door Ede terecht afgesloten, zegt rechter

Ede heeft de wet niet overtreden toen de gemeente de homo-ontmoetingsplaats 't Ginkelse Zand langs de A12 afsloot. Dat heeft de bestuursrechter in Arnhem beslist.

De gemeente sloot in de zomer van 2016 twee klaphekken die vanaf de parkeerplaats bij de snelweg het bos in leiden, af met sloten. Sindsdien is de homo-ontmoetingsplek niet langer bereikbaar. De zaak was aangespannen door Platform Keelbos.

Volgens de belangenorganisatie voor bezoekers van seksplekken gaven de klaphekken toegang tot openbare wandelpaden. Die zouden volgens de Wegenverkeerswet niet zonder een zogeheten verkeersbesluit afgesloten mogen worden.

Olifantenpaadjes

Volgens de rechter is de Wegenverkeerswet niet van toepassing op de paden. Zeven weken geleden liet de gemeente tijdens de zitting al weten dat het niet ging om officiƫle wandelpaden. De gemeente sprak over "olifantenpaadjes", schrijft Omroep Gelderland.

De afgesloten klaphekken en het bijbehorende hekwerk zijn afgelopen jaar vervangen door een veel steviger, metalen variant. Ede vond dit nodig omdat er gaten werden gemaakt in het oude raster nadat de klaphekken waren gesloten. Daardoor nam het risico van wild op de rijbaan toe, aldus een woordvoerder.