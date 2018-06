Aanslagpleger Stockholm moet levenslang gevangenis in

Een rechtbank in Zweden heeft de man die in april vorig jaar met een vrachtwagen inreed op winkelend publiek in Stockholm veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de actie van de man kwamen vijf mensen om het leven en raakten veertien mensen gewond.

Volgens de rechter is de uit Oezbekistan afkomstige Rakhmat Akilov schuldig aan terrorisme, 119 pogingen tot moord en 24 gevallen van het in gevaar brengen van andermans leven. De veroordeling is gelijk aan de eis van de Zweedse aanklager.

Akilov reed in april op hoge snelheid met een gestolen vrachtwagen door een winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Zijn actie stopte toen de vrachtwagen tegen een warenhuis botste. Een Brit, een Belg en drie Zweden kwamen om het leven, onder wie een meisje van 11.

Fragmentatiebom

In de vrachtwagen die de Oezbeek had gestolen, explodeerde bovendien een zelfgemaakte bom. Die was gevuld met schroeven en andere kleine metalen voorwerpen. De ontploffing leidde niet tot extra doden, maar beschadigde de truck behoorlijk.

Akilov bekende eerder al schuld. Hij vroeg in 2014 een verblijfsvergunning aan, maar die werd afgewezen. Volgens de politie had de man sympathie├źn voor extremistische organisaties, zoals IS.