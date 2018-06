Peuters en baby's vaker met brandwonden naar de huisarts

Het aandeel zeer jonge kinderen dat bij de huisarts komt vanwege brandwonden is tussen 2010 en 2015 ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting en onderzoeksinstituut Nivel.

Per duizend ingeschreven patiënten steeg het aantal 0 tot 4 jarigen in verband met brandwonden van 3,7 tot 11,7. De onderzoekers hebben nog geen duidelijke oorzaak gevonden voor de stijging. Het is volgens hen de eerste keer dat deze cijfers bij huisartsenpraktijken zijn verzameld.

Vooral in de zomermaanden en rond de jaarwisseling zien huisartsen een piek in letsel als gevolg van verbranding. In stedelijke gebieden en in wijken waar inwoners vaker een lager inkomen en migratie-achtergrond hebben, gaan relatief meer mensen met brandwonden naar de huisarts. Jaarlijks nemen zo'n 90.000 mensen contact op met de huisarts vanwege brandwonden.

Heet water vaak boosdoener

Het totale aantal patiënten bij huisartsenposten is in de periode 2010 - 2015 sowieso toegenomen. Dat kan slechts deels een verklaring bieden voor de stijgende trend, zegt een woordvoerder van de brandwondenstichting. Volgens hem is de toename van het aantal brandwonden bij jonge kinderen hoger dan die in het aantal patiënten.

Het overgrote deel van het letsel is toe te schrijven aan heet water of hete dranken. Bijvoorbeeld door het omvallen van een kop koffie of een waterkoker. De stichting adviseert daarom om geen kinderen op schoot te nemen als je koffie of thee drinkt. Contactverbrandingen, bijvoorbeeld door het aanraken van een hete ovenruit of verwarmingsbuis, zijn een andere oorzaak.

De brandwondenstichting schrikt naar eigen zeggen van de onderzoeksresultaten. De organisatie is van plan zijn preventiecampagne uit te breiden.