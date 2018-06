Filmpje van schoonmakende Rutte gaat wereld over, en verbaast velen

Het filmpje dat deze week gemaakt werd van Mark Rutte die zijn eigen koffie opruimde voor het oog van schoonmakers wordt wereldwijd gedeeld. Eerder deze week plaatsten Arabische media het filmpje op hun nieuwsplatforms, maar het verspreidt zich nu ook naar verschillende landen in Europa, de Verenigde Staten en India.

Vooral media in Arabische landen en India zijn lovend over de actie van Rutte. In India werd geschreven dat de actie van Rutte "hun harten heeft gewonnen". Ook op sociale media wordt veel gereageerd. De actie van Rutte verbaast ook velen, omdat dit, volgens hen, totaal anders is dan hoe ministers in de Arabische landen en India handelen. Volgens de reacties zouden de mensen in India zich niet eens kunnen voorstellen dat "ook maar één Indiase politicus zoiets zou doen".

Verbazing was er ook over het feit dat "deze actie als normaal wordt gezien in Nederland". De Washington Post noemt het een "symbool van etiquette". Ook de Amerikaanse nieuws- en entertainmentwebsite BuzzFeed schonk aandacht aan het nieuws, alleen pakten zij het iets creatiever aan: aan de hand van verschillende gifjes is uitvergroot hoe de actie precies verliep.

Afgelopen maandag liet Rutte zijn bekertje koffie vallen bij binnenkomst van het coalitieberaad in Den Haag. In plaats van dat hij de op de grond gevallen koffie liet schoonmaken door schoonmakers, pakte hij zelf de mop en dweilde hij de koffie op. Een cameraman legde het allemaal vast: