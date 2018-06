'Twee derde van 150 populaire websites overtreedt privacywet'

In de nieuwe privacywet, die in Nederland de AVG heet (de Algemene verordening gegevensbescherming), staan specifieke eisen voor websites. Mensen moet "vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig" toestemming kunnen geven. Dat is hier niet het geval, concludeert de consumentenorganisatie.

Een ander deel van de onderzochte sites, 26 stuks, plaatst niet vooraf cookies, maar biedt gebruikers alsnog niet de mogelijkheid om te kiezen op welke manier ze willen worden gevolgd, of juist niet. "Het is slikken of stikken en ook dat is niet AVG-proof", schrijft de bond.

Veel van de onderzochte websites plaatsen cookies van Facebook en Google, aldus de Consumentenbond. Die hebben hier dus het meeste profijt van. Overigens voldoet de website van Facebook zelf volgens de Consumentenbond ook niet aan de AVG, omdat er niet op de juiste manier toestemming wordt gevraagd. De site van Google voldoet wel. YouTube, een dochterbedrijf van Google, weer niet.