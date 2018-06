VS haalt zieke diplomaten terug uit China

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt een aantal diplomaten terug uit de Chinese stad Guanghzou. Ze kampen door onbekende oorzaak met gezondheidsklachten, waaronder lichte hersenschade.

De klachten zijn vergelijkbaar met die van de 24 Amerikaanse diplomaten die vorig jaar werden teruggehaald uit Cuba. Volgens de VS waren zij het slachtoffer van mysterieuze geluidsaanvallen. Ze kampten met gehoorverlies, hoofdpijn, misselijkheid en cognitieve problemen. Het leidde ertoe dat Washington vijftien Cubaanse diplomaten het land uit zette omdat Cuba de Amerikanen onvoldoende zou hebben beschermd.

Ook de diplomaten die in Guanghzou waren gestationeerd, zeggen dat ze vreemde geluiden hebben gehoord. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vorige maand een eerste zieke. Minister Pompeo zei toen dat de symptomen heel erg lijken op die van de diplomaten in Cuba.

Om hoeveel diplomaten het gaat, wil het State Department niet zeggen. The New York Times bericht dat het er ten minste twee zijn. De medewerkers zullen in de VS verder onderzocht worden. Er werken zo'n 170 Amerikaanse diplomaten in Guanghzou.