Sit-in tegen consumentenboycot kost Marokkaanse minister de kop

Een Marokkaanse minister stapt op nadat hij had deelgenomen aan een sit-in van medewerkers van Danone. De sit-in in Rabat was een protest tegen de prijsverhogingen die het bedrijf heeft ingesteld en tegen de consumentenboycot van de producten die erop volgde.

Bij Centrale Danone, een dochter van het Franse bedrijf, werken zo'n 6000 mensen. Op Facebook werd in april opgeroepen tot de boycot. Sindsdien zijn de verkopen van Danone in Marokko ingestort, waardoor ontslagen dreigen. Volgens Danone zijn ook 12.000 melkboeren van wie Danone afneemt de dupe.

Minister Lahcen Daoudi van Publieke Zaken en Bestuur liet zijn gezicht zien bij de sit-in van werknemers om zijn solidariteit te betonen. Hij sprak zijn steun uit voor de eis van de werknemers om de boycot op te heffen. De Marokkaanse regering vreest dat die grote economische schade veroorzaakt.

De gematigde islamitische PJD-partij van Daoudi was niet blij met de deelname van de minister en noemde diens actie ondoordacht en ongepast. De partij hield spoedoverleg, waarna de minister zelf zou hebben gevraagd om te worden vervangen. De Marokkaanse koning moet nog wel akkoord gaan met zijn vertrek.