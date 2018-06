Nieuw Spaans kabinet met recordaantal vrouwen

Een opvallende samenstelling van het nieuwe Spaanse kabinet: veel meer vrouwen dan mannen. Elf van de in totaal zeventien posten worden bezet door vrouwen, zo kondigde de nieuwe premier Pedro Sánchez vanavond aan.

Sánchez presenteerde bij koning Felipe de namenlijst van zijn regering, die de ministersploeg van de afgetreden Mariano Rajoy vervangt. De vrouwelijke ministers krijgen onder meer de posten Financiën, Economie, Volksgezondheid, Werkgelegenheid, Onderwijs, Defensie en Justitie.

Duidelijk signaal

Ook in het kabinet van de sociaal-democraat Zapatero in 2008 was het merendeel van de ministersposten bezet door vrouwen, maar niet zoveel als nu. Het kabinet-Rajoy had vijf vrouwelijke ministers op een totaal van veertien.

"Het is een duidelijk signaal, en Spanje kan zeker nog wel een cultuuromslag gebruiken. Maar je moet je afvragen of die nieuwe regering niet simpelweg heel vrouwelijk (in het Spaans: feminina) is, en niet zozeer feministisch", zegt Ana Maria Conte van een belangenclub voor vrouwelijke ondernemers, Mujer Emprendedora. "En laten we al deze ministers vanaf nu vooral gaan beoordelen op hun kunnen en niet op hun vrouw-zijn."

De machtige Spaanse bankier Ana Patricia Botín, voorzitter van de Santander groep, roemde op Twitter de benoeming van Nadia Calviño als nieuwe minister van Economie. Calviño is nu nog directeur-generaal Begroting van de Europese Commissie. "Het is een beslissend moment voor de Europese Unie. Met Nadia Calviño hebben we de garantie dat Spanje zijn gewicht in Europese instituties vergroot", schreef Botín.

Huiselijk geweld

De nieuwe regering van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez heeft een ambitieuze sociale agenda. Zo moet er een nieuwe wet komen die gelijke betalingen voor hetzelfde werk door man en vrouw garandeert. Ook wil Sánchez een wet die gelijke kansen bij sollicitaties waarborgt. Daarnaast moeten al gemaakte afspraken over de aanpak van huiselijk geweld beter worden gecontroleerd.

Los van het leger vrouwen in zijn kabinet kwam Sánchez vandaag met de opvallende benoeming van de Spaanse astronaut Pedro Duque. De eerste Spaanse ruimtevaarder die in 1998 naar het internationale ruimtestation ISS werd gestuurd krijgt in de regering de portefeuille Wetenschappen.