Kamer positief over glas wijn bij de kapper

Een slijter die bij zijn dranken passende kaas en noten verkoopt, een restaurant waar je de schilderijen aan de muur kunt kopen en een kapper die een glas wijn schenkt bij het knippen. Als het aan de VVD ligt wordt de wet zo veranderd dat dat mogelijk wordt. En een meerderheid in de Kamer is positief.

VVD-Kamerlid Ziengs dient vandaag een initiatiefwet in. D66, PVV, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie zijn enthousiast over zijn voorstel voor 'mengformules' in winkelstraten.

"Winkelen wordt voor veel mensen steeds meer een beleving", zegt Ziengs in een toelichting. Hij wil ondernemers de kans geven in te spelen op de veranderende wensen van de consument.

Nevenactiviteiten

Horecabedrijven en slijters kunnen straks bij de gemeente een vergunning aanvragen voor 'nevenactiviteiten'. Voorwaarde is wel dat de omzet uit die nevenactiviteiten nooit groter wordt dan die uit de oorspronkelijke activiteiten.

In de Drank- en Horecawet wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf. Dat zijn winkels waar met een vergunning alcohol wordt verkocht. Gemeenten kunnen wel voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat er geen terras aangelegd mag worden.

Geen oneerlijke concurrentie

Volgens Ziengs levert zijn voorstel geen oneerlijke concurrentie op, omdat in alle bedrijven dezelfde regels gelden. Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn en er moet voldoende kennis over sociale hygiëne zijn. Ook bij de kapper en in winkels blijft het verboden drank te verkopen aan minderjarigen.

Door verschillende bedrijfsformules te combineren op één plek wordt winkelstraten nieuw leven ingeblazen, denkt Ziengs. "Zodat de vitaliteit in steden en dorpen behouden blijft."