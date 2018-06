Tilburg helpt de huismus en deelt speciale dakpannen uit

Tilburg deelt nu dus dakpannen voor oude huizen uit. "Die hebben nog kruispannen", legt Cillessen uit. "Per inwoner geven we er drie tot vijf weg, want mussen zijn koloniedieren en zijn graag met meer bij elkaar."

Het aantal huismussen dat in Nederland broedt, is in veertig jaar gehalveerd tot één miljoen. Dat komt ook doordat er steeds minder tuinen met heggen zijn. De vogels voeden hun jongen met insecten en insectenlarven en in heggen en klimplanten maken ze ook nestjes.