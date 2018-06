Drenthe steekt half miljoen in stadion FC Emmen

De provincie Drenthe steunt FC Emmen met een half miljoen euro. Het geld is bestemd voor het verbeteren van het stadion, zodat het voldoet aan de eisen die de KNVB stelt aan een eredivisiestadion.

Het gaat om de veiligheid in en om het stadion, de verlichting en nieuwe routes voor het verkeer naar het stadion.

Voordeel voor Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe heeft de investering goedgekeurd. De partijen in het provinciebestuur verwachten veel van de publiciteit die FC Emmen als gepromoveerde eredivisieclub kan verwachten. De verwachting is dat het ook economisch voordeel op zal leveren in de regio, schrijft RTV Drenthe.

De steun mag geen staatssteun zijn en moet dus aan regels voldoen, stelt Provinciale Staten. Gedeputeerde Henk Jumelet verwacht geen problemen omdat de investering gedaan wordt in het stadion en niet in de club.

Een andere eis van het provinciebestuur is dat FC Emmen zich zal inzetten voor de zogenoemde breedtesport. Het effect zou moeten zijn dat meer mensen in Drenthe gaan sporten.