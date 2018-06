Ongekend groot scheepswrak in klei van Noordoostpolder

Onder de grond in Flevoland liggen honderden wrakken van schepen die op de Zuiderzee voeren. Archeologen beginnen vandaag in de Noordoostpolder met de opgraving van bijzonder exemplaar: een groot vrachtschip, waarover tot voor kort niets bekend was.

Van de meeste wrakken die in de bodem van de polder liggen, is na de inpoldering in de vorige eeuw wel wat vastgelegd. Maar dit schip werd pas in 2016 gevonden. "Er worden niet veel schepen meer ontdekt. En dit is een heel groot wrak met een vraagteken", zegt Yftinus van Popta, maritiem archeoloog en projectleider bij de opgraving, in het NOS Radio 1 Journaal.

Het schip komt uit de 18de eeuw en is eigenlijk veel te groot voor de Zuiderzee, die in die jaren ondiep was. De bestemming van het vaartuig en de manier waarop het is gezonken, worden nog onderzocht. Maar na de eerste verkenningen is al wel een stukje van het mysterie ontrafeld, vertelt Van Popta.