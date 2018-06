Trein botst op kudde schapen: tientallen dieren dood

In de Duitse deelstaat Baden-W├╝rttemberg is een regionale trein gebotst op een kudde schapen die op de rails liep. Daarbij zijn zeker 45 dieren gedood, meldt de Duitse politie.

De kudde van zo'n 150 dieren was door nog onbekende oorzaak ontsnapt en daardoor liepen tientallen dieren op het spoor in de buurt van de plaats Konstanz. De machinist van een trein die onderweg was naar Engen, niet ver van de grens met Zwitserland, kon niet op tijd stoppen en raakte de kudde.

In de trein zaten, naast de machinist, vier andere passagiers. Zij bleven ongedeerd en konden na het ongeluk met de trein alsnog verder naar Engen rijden. Een schaapsherder heeft voor de rest van de kudde gezorgd.