Tien jaar cel geëist tegen Turkse rapper vanwege 'verheerlijking drugs'

Ezhel geeft toe dat hij zelf een foto met de cannabisplant op sociale media heeft geplaatst, maar zegt dat niet gedaan te hebben met de bedoeling om drugsgebruik aan te moedigen. De teksten in zijn muziekvideo zijn volgens de rapper de kunst van het muziekmaken.

"In Turkije is Ezhel een grote bekendheid", zegt NOS-correspondent Melvyn Ingleby in het NOS Radio 1 Journaal. "Zijn video's worden miljoenen keren bekeken."

Volgens Ingleby is hij niet gearresteerd vanwege de drugs, maar om het commentaar dat de rapper uit op de regering. "Hij maakt al jaren muziek over drugs, zoals veel andere Turkse rappers ook doen." Ezhel verwerkt ook veel politieke teksten in zijn muziek. "Zo rapte hij dat er geen toekomst in Turkije is, de kranten vol met leugens staan en als iemand de waarheid schrijft, die de gevangenis in gaat."

Als de rapper schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf krijgen van vijf tot tien jaar. Amnesty International roept op tot vrijlating van Ezhel. Op Twitter schrijft de mensenrechtenorganisatie dat de arrestatie van de rapper een schending is van de vrijheid van meningsuiting.