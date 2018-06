'Argentinië en Messi niet tegen Israël na druk Palestijnen'

Argentinië heeft de voetbalwedstrijd tegen Israël die zaterdag gespeeld zou worden afgezegd na druk van Palestijnen, meldt een bron bij de Argentijnse voetbalbond aan persbureau AP. De Argentijnse spits Gonzalo Higuaín zei tegen ESPN dat het de juiste beslissing is.

Van officiële Israëlische of Argentijnse zijde is nog niet bevestigd dat de partij niet doorgaat. Wel zijn er berichten in Israëlische media dat premier Netanyahu contact opgenomen heeft met de Argentijnse president Macri om de zaak te redden.

De wedstrijd van zaterdag zou de laatste oefenwedstrijd van Argentinië zijn voor het WK in Rusland. Argentinië speelt zijn eerste wedstrijd op 16 juni tegen IJsland.

Pro-Palestijnse betogers protesteerden gisteren in Barcelona bij het complex waar de Argentijnse selectie zich voorbereidt. Er waren ook Argentijnse vlaggen te zien, besmeurd met een rode vloeistof. In Buenos Aires waren eveneens protesten.

Messi

De voorzitter van de Palestijnse voetbalbond had zich fel uitgesproken tegen het doorgaan van de wedstrijd. Afgelopen zondag riep hij Palestijnen op replica-shirts van Argentinië en foto's van Lionel Messi te verbranden.

De interland zou aanvankelijk worden gespeeld in Haifa, maar werd verplaatst naar West-Jeruzalem, schrijft de Jerusalem Post. De status van Jeruzalem ligt hypergevoelig. Recent nog leidde de erkenning door de VS van Jeruzalem als hoofdstad van Israël tot felle protesten bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem zien als hoofdstad van hun toekomstige staat.