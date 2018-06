Weduwe en zoon Pablo Escobar aangeklaagd in Argentinië

De weduwe en zoon van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar zijn in Argentinië aangeklaagd. Victoria Henao en Juan Pablo Escobar Henao, die een andere naam hebben aangenomen, worden verdacht van het witwassen van geld dat is verkregen via drugshandel.

De twee maken volgens de Argentijnse justitie deel uit van een criminele organisatie. Ze zouden als tussenpersonen opereren voor de Colombiaanse drugsdealer José Piedrahita, die in september in Colombia werd opgepakt en ook wordt gezocht door de VS. Escobars weduwe en zoon zouden geld witwassen via onroerend goed en een tango-café.

In de zaak is ook de voormalige Colombiaanse voetballer Mauricio Serna aangeklaagd, die uitkwam op het WK van 1998 in Frankrijk.

Medellin

De Escobars wonen sinds de jaren 90 in Argentinië. De weduwe en zoon mogen overigens in vrijheid hun zaak afwachten.

Pablo Escobar was de leider van het Medellin drugskartel in de jaren 80 en begin jaren 90. Hij was ooit een van de rijkste mensen op aarde. Escobar werd doodgeschoten bij een politieoperatie in 1993.