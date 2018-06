Grote tegenstellingen Tweede Kamer over transgender- en interseksewet

Het debat over de antidiscriminatiewet voor transgender- en interseksepersonen roept grote tegenstellingen op in de Tweede Kamer.

D66, PvdA en GroenLinks willen het verbod op discriminatie op grond van geslacht nog iets duidelijker maken, speciaal voor "transgenderpersonen en interseksepersonen". Zij willen dat "het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie" aan de wet wordt toegevoegd. De VVD steunt het voorstel. "Iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn", zegt Kamerlid Yesilgöz.

Maar het voorstel valt niet bij alle partijen in goede aarde. Veel partijen maakten in het debat juridische bezwaren, zeker omdat de drie partijen zelf al hebben aangegeven dat het verbod op discriminatie eigenlijk al goed is geregeld. En er waren ook principiële bezwaren, zoals van de SGP.

'Discussie lachwekkend'

"Het overgrote deel van de nuchtere Nederlanders vindt de discussie over genderneutraliteit lachwekkend en spreekt van gendergekte", zegt SGP-Kamerlid Bisschop. Hij beschrijft een zoektocht in een genderneutraal warenhuis naar jongens- en meisjeskleding.

De Kamerleden van PvdA, GroenLinks en D66 maakten bezwaar tegen Bisschops betoog. Er sprak volgens hen niet voldoende respect uit. D66-Kamerlid Sjoersdma merkte spottend op: "Ik zie de heer Bisschop voor me, zwervend door het warenhuis. En daarna wordt hij ook nog eens in de trein neutraal aangesproken als 'reiziger'. Het zijn inderdaad draconische maatregelen."

Maar volgens de SGP zit er een kwalijke ideologie achter genderwetgeving die gericht is op het afschaffen van geslachtelijk verschillen tussen mannen en vrouwen, "en wat God met zijn schepping in de natuur heeft gelegd". Verder vindt de SGP dat er weinig begrip is voor mensen die graag wel als man of als vrouw willen worden aangesproken.

Baarmoeder

Naast de SGP vinden ook CDA en ChristenUnie de begrippen die worden gebruikt in de wet, zoals geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie, juridisch gezien te vaag. "Hoe bruikbaar zijn de begrippen genderneutraal en interseksueel", zei CDA-Kamerlid Van der Molen. "Je moet dan bijna gaan registreren wie een baarmoeder heeft als je een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wilt houden."

De SP is niet tegen de wet of het doel van de wet, maar vraagt zich wel af of hij niet overbodig is. "En waarom staat er niets in over wachttijden voor hulp en arbeidsmarktdiscriminiatie?" vraagt Kamerlid Van Dijk zich af.

De PVV is blij dat er steeds duidelijker stelling wordt genomen tegen discriminatie. Maar deze wet is niet de oplossing, zegt Kamerlid Beertema. De bestaande Algemene wet gelijke behandeling regelt alles al en de transgender- en interseksewet heeft onduidelijke juridische gevolgen, zegt hij.

De drie partijen krijgen de komende week de tijd om alle kritische vragen te beantwoorden, voordat het debat weer verder gaat.