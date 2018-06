Het nieuwe wapen in Gaza: de brandende vlieger

Sinds het begin van de protesten aan de grens, afgelopen maart, waarbij 120 Palestijnse demonstranten werden gedood, worden de brandende vliegers opgelaten.

De laatste weken is het aantal enorm toegenomen en weten Palestijnse jongeren hoe ze de vliegers zo effectief mogelijk maken. "We zijn er spontaan mee begonnen. We hadden niet gedacht dat de resultaten zo goed zouden zijn," vertelt Shadi aan persbureau Reuters. "Het idee is simpel: Met de eenvoudigste middelen willen we zo groot mogelijke schade toebrengen aan de bezetter." De materiaalkosten per vlieger zijn iets meer dan 2 euro per stuk.

"Zolang Gaza bezet wordt, zullen we de vliegers blijven sturen", vertelt een Palestijn in deze video.