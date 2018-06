Vacaturesite zegt contract op na 'seksistische tweet'

"Welke baan vind jij aantrekkelijker voor een vrouw? Stewardess of verpleegkundige?" Dat bericht verscheen op het Twitteraccount van vacaturewebsite Jobbird.com. Het leverde het bedrijf forse kritiek op van mensen die het bericht seksistisch vonden. De site heeft inmiddels de samenwerking beëindigd met het externe mediabedrijf dat het account beheert.

In de tweet werd volgers gevraagd te reageren met een emoticon. Duimpje omhoog als je een stewardess aantrekkelijker vindt, een hartje voor de verpleegkundige. "Wow... Het is 2018, niet 1950", reageert iemand. Actrice en columnist Georgina Verbaan reageerde sarcastisch: "Huisvrouw. Zo aantrekkelijk. Echt, hou me tegen."

'Juist mee bezig'

De baas van Jobbird laat AT5 en NH Nieuws weten het bericht in eerste instantie niet opgemerkt te hebben. Nadat ze werd gewezen op de kritiek, ondernam ze direct actie.

"Die post slaat echt nergens op. We laten het account beheren door een extern bureau. We hebben ze inmiddels laten weten dat de samenwerking beëindigd is", zegt CEO Marlot Haagsme. Ze voegt daar aan toe: "Ik ben zelf een vrouw, dus ik ben daar zeker júist mee bezig."