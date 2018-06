Nederlandse jihadiste met baby en vader vast in Koerdische cel

De Nederlandse jihadiste Melis A. is door de Koerdische autoriteiten opgepakt op verdenking van terrorisme. Ook haar vijf maanden oude zoontje en haar vader zitten vast. Dat zegt de advocaat van de familie, Taner Sen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet reageren op het bericht en zoekt de zaak uit.

Melis A. en haar zoontje zaten tot voor kort in een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië. Ze werden zo'n twee weken geleden vrijgelaten door hun bewakers op humanitaire gronden. De vader van de vrouw, die vanuit Nederland naar het gebied was afgereisd, nam zijn dochter en kleinzoon daarna mee naar de Noord-Iraakse stad Erbil.

Nederlandse consulaat

In Erbil meldde de man zich met zijn dochter en kleinkind bij het Nederlandse consulaat. Hij wilde samen met de twee terugkeren naar Nederland. Voor de benodigde reispapieren eiste het consulaat een dna-test om de identiteit van moeder en kind vast te kunnen stellen. Dat materiaal is naar Nederland gestuurd en wordt geanalyseerd, de uitslag is nog niet bekend.

Volgens de vader zijn hijzelf, zijn dochter en kleinzoon door het consulaat van het kastje naar de muur gestuurd en zijn ze als gevolg daarvan vandaag gearresteerd, zegt de advocaat van de familie.

Meerdere vrouwen

Melis A. vertrok enkele jaren geleden naar Syrië, waar ze een kind kreeg van een Nederlandse jihadstrijder. De man is vermoedelijk omgekomen in de strijd.

Na de val van IS kwam A. met meerdere vrouwen in een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië terecht. De vrouwen vroegen de Nederlandse autoriteiten om hulp om naar Nederland terug te keren. Nederland heeft het standpunt dat wie terug wil zich moet melden bij een Nederlandse diplomatieke post.

De Koerdische kampleiding weet zich geen raad met de vrouwen en kinderen en heeft de landen waar ze vandaan komen herhaaldelijk gevraagd hen op te halen. Premier Rutte herhaalde vorige maand dat Nederland dat niet van plan is.