Britse kabinet keurt uitbreiding Heathrow goed

Jarenlang was het de vraag of het nog zou gebeuren, maar de uitbreiding van luchthaven Heathrow lijkt er nu dan toch echt te komen. Het Britse kabinet heeft ingestemd met de komst van een derde start- en landingsbaan. Het parlement moet nog wel akkoord gaan. De totale kosten van de uitbreiding worden geschat op 16 miljard euro.

Heathrow heeft grote capaciteitsproblemen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de luchthaven niet meer uitgebreid. Het is met 75 miljoen reizigers per jaar het drukste vliegveld van Europa. Met een extra baan kunnen er 260.000 vluchten per jaar bijkomen en dat is goed voor de economie. "Dat gaat de Britten tientallen miljarden opleveren", zegt correspondent Tim de Wit in het NOS Radio 1 journaal. "Daar komen dan ook nog eens tienduizenden banen bij."

Weerstand

Het Britse parlement stemt binnen 21 dagen over de uitbreidingsplannen. Lang niet iedereen is het eens met de komst van een extra start- en landingsbaan. Er zijn zorgen over geluidsoverlast, de luchtkwaliteit en nachtvluchten.

De minister van Transport Chris Grayling stelt als voorwaarde dat de geluidsnormen niet overschreden mogen worden. "Daarom wordt 3 miljard vrijgemaakt om de bewoners in de omliggende gebieden tegemoet te komen en de geluidshinder te beperken."