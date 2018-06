Donderdag staken Connexxion-buschauffeurs, onder meer bij Schiphol

De estafettestaking in het streekvervoer treft komende donderdag reizigers van en naar Schiphol. In de gebieden Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Amstel Meerlanden, waar Schiphol onder valt, leggen Connexxion-buschauffeurs het werk neer.

De staking duurt de hele dag. Hiermee laten de buschauffeurs zien "dat het ernst is", zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. "Vooral met de lijnen rondom Schiphol raken we een van de grootste werkgevers in het openbaar vervoer."

De buschauffeurs willen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is dat onhaalbaar en onbetaalbaar. De cao-onderhandelingen verkeren al enige tijd in een impasse.

Onderhandelingstafel

"De enige plek om dit conflict op te lossen, is de onderhandelingstafel, zegt Fred Kagie van de VWOV. "Het helpt helemaal niets om reizigers, dit keer naar Schiphol, te duperen".

Dagelijks rijden ongeveer 207 bussen van en naar Schiphol. "We proberen het busvervoer zoveel mogelijk op peil te houden. We zetten chauffeurs van andere lijnen, die gelukkig wel willen werken, op de meest urgente lijnen", zegt een woordvoerder van Connexxion.

De chauffeurs in het streekvervoer voeren al weken estafettestakingen, steeds in een ander deel van het land. Vandaag staken chauffeurs van Arriva in delen van Zuid-Holland en Flevoland. Chauffeurs van Syntus hebben in Deventer en Zwolle het werk neergelegd.