'Steeds meer gebreken in nieuwbouwhuizen'

Mensen die een nieuwbouwhuis hebben gekocht, moeten bij de oplevering goed letten op gebreken en andere fouten. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) is het aantal gebreken in nieuwbouwhuizen de laatste tijd flink toegenomen.

Vorig jaar werden gemiddeld 21 gebreken per huis ontdekt; in de crisisjaren was dat veertig procent minder.

Bouwbedrijven hebben het door de aantrekkende bouwproductie en personeelsschaarste erg druk. Daardoor worden volgens VEH fouten gemaakt. Zo zitten stopcontacten op de verkeerde plek en wordt er een draaideur geïnstalleerd in plaats van een schuifdeur.

Kritisch

"Vooral de laatste dagen voor de oplevering lopen mensen in een huis elkaar voor de voeten", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. En niet alle bouwvakkers werken goed. "Het is moeilijk om aan geschoold personeel te komen dat netjes werkt", zegt André de la Porte.

VEH adviseert mensen kritisch te zijn bij de oplevering en een bouwkundige mee te nemen die een rapport maakt.

"En het is vooral heel belangrijk om de laatste vijf procent van de koopprijs bij de notaris vast te houden", zegt André de la Porte. "Dat mag je tot drie maanden na oplevering doen en in die tijd weet je wel of alles goed werkt."